Башкирская программа «БИРЕШМӘ!» завоевала приз на «ТЭФИ-Регион»

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В Волгограде прошла церемония вручения премии «ТЭФИ-Регион», где местное телевидение получило несколько наград, в том числе в номинациях «Развлекательная программа» и «Информационная передача». Журналисты из Башкирии завоевали приз в номинации «Телевидение и жизнь: спецпремия».

Награду получила передача «БИРЕШМӘ!» (Не сдавайся!), которую производит канал «Тамыр».

В номинации «Развлекательная программа» также участвовала передача телеканала «Тамыр» «ӘЛЛӘСЕ». Башкортостанское телевидение также прошло в финал по номинации «Просветительская передача». Участвовал канал БСТ с передачей «Наука 102. Рак. История болезни».