В Кировской области СКР заподозрил эксперта, нашедшего алкоголь в крови погибшего мальчика, в халатности

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении судмедэксперта Сергея Насонова из Кировской области. Медик отчитался о присутствии алкоголя в крови 6-летнего мальчика, погибшего в аварии.

Как сообщает RT, следователи подозревают Насонова в халатности.

В июле этого года полицейский на автомобиле сбил мальчика, ехавшего на велосипеде в селе Буйское Уржумского района Кировской области. В отчете судмедэксперта сказано, что в крови ребенка обнаружено 0,51 промилле алкоголя. Родственники не верят результатам. Недавно глава СКР Александр Бастрыкин распорядился передать дело в Главное следственное управление Следкома.