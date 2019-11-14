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В Кировской области СКР заподозрил эксперта, нашедшего алкоголь в крови погибшего мальчика, в халатности

21:25, 14.11.2019
В Кировской области СКР заподозрил эксперта, нашедшего алкоголь в крови погибшего мальчика, в халатности

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении судмедэксперта Сергея Насонова из Кировской области. Медик отчитался о присутствии алкоголя в крови 6-летнего мальчика, погибшего в аварии.

Как сообщает RT, следователи подозревают Насонова в халатности.

В июле этого года полицейский на автомобиле сбил мальчика, ехавшего на велосипеде в селе Буйское Уржумского района Кировской области. В отчете судмедэксперта сказано, что в крови ребенка обнаружено 0,51 промилле алкоголя. Родственники не верят результатам. Недавно глава СКР Александр Бастрыкин распорядился передать дело в Главное следственное управление Следкома.

Происшествия Кировская область
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