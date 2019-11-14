Серджо Бузато назначен главным тренером женской сборной России по волейболу
На заседании президиума Всероссийской федерации волейбола итальянский тренер Серджо Бузато был утвержден на посту главного тренера женской сборной России. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации волейбола.
С сентября этого года Бузато исполнял обязанности наставника женской команды после отставки Вадима Панкова.
Напомним, недавно Серджо Бузато обвинили в расистских оскорблениях игроков команды Кореи.СпортВолейбол
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