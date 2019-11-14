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Серджо Бузато назначен главным тренером женской сборной России по волейболу

17:18, 14.11.2019
Серджо Бузато назначен главным тренером женской сборной России по волейболу
Фото: twitter.com/volleyballvfv

На заседании президиума Всероссийской федерации волейбола итальянский тренер Серджо Бузато был утвержден на посту главного тренера женской сборной России. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации волейбола.

С сентября этого года Бузато исполнял обязанности наставника женской команды после отставки Вадима Панкова.

Напомним, недавно Серджо Бузато обвинили в расистских оскорблениях игроков команды Кореи.

СпортВолейбол
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