Тренер женской сборной России по волейболу подал в отставку

Главный тренер женской сборной России по волейболу Вадим Панков написал просьбу освободить его от занимаемой должности по состоянию здоровья.

Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) приняла отставку тренера.

«Мы желаем Вадиму Анатольевичу здоровья и всего самого наилучшего. Конечно, не все получилось так, как планировалось, но во время нахождения Вадима Анатольевича на посту главного тренера было много хорошего. Панков останется в тренерской обойме ВФВ, вероятнее всего, в качестве тренера молодежных и университетских команд», — сказал президент ВФВ Станислав Шевченко.

Исполняющим обязанности главного тренера назначен итальянский специалист Серджио Бузато, ранее выполнявший роль помощника Вадима Панкова в сборной.

Напомним, недавно Бузато обвинили в расистских оскорблениях игроков команды Кореи.