В Казани от рук телефонных мошенников пострадал гражданин Хорватии

В полицию Казани обратился 26-летний гражданин Хорватии, которого обманули телефонные мошенники. Мужчина лишился 40 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба МВД РТ, молодой человек получил СМС-сообщение якобы от лечащего врача с просьбой одолжить 40 тысяч рублей. Потерпевший поверил и перечислил необходимую сумму. Когда он понял, что его обманули, отправился в полицию.

В МВД возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».

Ранее сообщалось, что в Москве подросток перевел мошеннику 2,5 млн рублей якобы для раскрутки telegram-канала. Деньги школьник тайком брал из родительского сейфа.