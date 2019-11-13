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В Казани от рук телефонных мошенников пострадал гражданин Хорватии

15:58, 13.11.2019
В Казани от рук телефонных мошенников пострадал гражданин Хорватии
Фото: pixnio.com

В полицию Казани обратился 26-летний гражданин Хорватии, которого обманули телефонные мошенники. Мужчина лишился 40 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба МВД РТ, молодой человек получил СМС-сообщение якобы от лечащего врача с просьбой одолжить 40 тысяч рублей. Потерпевший поверил и перечислил необходимую сумму. Когда он понял, что его обманули, отправился в полицию.

В МВД возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».

Ранее сообщалось, что в Москве подросток перевел мошеннику 2,5 млн рублей якобы для раскрутки telegram-канала. Деньги школьник тайком брал из родительского сейфа.

Происшествия Татарстан
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