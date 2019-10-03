В Татарстане нашли незаконную свалку рубероида и шин

Инспекторы Юго-Восточного территориального управления Министерства экологии и природных ресурсов РТ зафиксировали незаконную свалку из рубероида и шин на площади 102 кв. м.



Она была обнаружена на территории производственной базы в Альметьевском районе.

Кроме того, выявлен факт пользования подземными водами с нарушением лицензионных условий, а именно, отсутствие приборов учета, сообщает пресс-служба Минэкологии.

За пользование недрами с нарушением условий в отношении юридического лица составлен протокол о совершении административного правонарушения по ч. 2 ст. 7.3 КоАП РФ. Должностное лицо предприятия привлечено к ответственности согласно ч. 3 ст. 8.2 КоАП РФ.