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В Татарстане нашли незаконную свалку рубероида и шин

16:57, 03.10.2019
В Татарстане нашли незаконную свалку рубероида и шин
Фото: eco.tatarstan.ru

Инспекторы Юго-Восточного территориального управления Министерства экологии и природных ресурсов РТ зафиксировали незаконную свалку из рубероида и шин на площади 102 кв. м.

Она была обнаружена на территории производственной базы в Альметьевском районе.

Кроме того, выявлен факт пользования подземными водами с нарушением лицензионных условий, а именно, отсутствие приборов учета, сообщает пресс-служба Минэкологии.

За пользование недрами с нарушением условий в отношении юридического лица составлен протокол о совершении административного правонарушения по ч. 2 ст. 7.3 КоАП РФ. Должностное лицо предприятия привлечено к ответственности согласно ч. 3 ст. 8.2 КоАП РФ.

Происшествия Татарстан
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