«Татнефть» закрыла сделку по покупке топливно-розничного бизнеса Neste в России
ПАО «Татнефть» купило топливно-розничный бизнес финской компании Neste в России.
Сделка была завершена 31 октября, сообщает пресс-служба татарстанской компании.
Напомним, в начале июля «Татнефть» договорилась о покупке у финской корпорации Neste розничного топливного бизнеса, состоящего из 75 АЗС и терминала в Санкт-Петербурге. Отмечалось, что сделка не окажет существенного влияния на финансовое положение Neste и ПАО «Татнефть». ФАС одобрила сделку 23 октября. После ее завершения рознично-сбытовая сеть будет продолжать работу под брендом Neste до 5 лет.
Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин, комментируя покупку, заявил, что она приведет к оттоку капитала из России.ПромышленностьНефть Татарстан
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