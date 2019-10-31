«Татнефть» закрыла сделку по покупке топливно-розничного бизнеса Neste в России

ПАО «Татнефть» купило топливно-розничный бизнес финской компании Neste в России.

Сделка была завершена 31 октября, сообщает пресс-служба татарстанской компании.

Напомним, в начале июля «Татнефть» договорилась о покупке у финской корпорации Neste розничного топливного бизнеса, состоящего из 75 АЗС и терминала в Санкт-Петербурге. Отмечалось, что сделка не окажет существенного влияния на финансовое положение Neste и ПАО «Татнефть». ФАС одобрила сделку 23 октября. После ее завершения рознично-сбытовая сеть будет продолжать работу под брендом Neste до 5 лет.



Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин, комментируя покупку, заявил, что она приведет к оттоку капитала из России.