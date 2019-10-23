ФАС разрешила «Татнефти» приобрести компанию из структуры Neste в Санкт-Петербурге

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) удовлетворила ходатайство ООО «Татнефть-АЗС-Запад» (входит в структуру «Татнефти») о приобретении 100% в ООО «Несте Санкт-Петербург».

Приобретаемая компания является «дочкой» финской компании Neste. Таким образом, «Татнефть» станет владельцем сети из 75 АЗС и терминала Neste в Санкт-Петербурге, пишет «Коммерсант».

«Татнефть» подала ходатайство о покупке сети заправок Neste в ФАС в конце сентября. При этом о сделке нефтяной гигант из Татарстана объявил еще летом.