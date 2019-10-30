Трагедия в ТЦ «Адмирал»: Верховный суд РТ отказал в назначении экспертиз о тактике пожарных и причинах обрушения

Фото: «Реальное время»

Адвокат осужденного по делу ТЦ «Адмирал» Гусейна Гахраманова сегодня просил Верховный суд Татарстана назначить пожарно-тактическую и строительную экспертизу по данному уголовному делу.



Как передает журналист «Реального времени», эти ходатайства защитника Марата Хусаинова поддержали все адвокаты и осужденные. Ранее о необходимости данных экспертиз они неоднократно заявляли Кировскому райсуду Казани, однако суд отказывал.

Хусаинов сообщил на заседании: реальная причина обрушений здания ТЦ, где в марте 2015 года погибли 19 человек, так и не была установлена. Хотя с момента начала пожара до третьего обрушения, в котором погибли люди, прошло 83 минуты. Этого времени было более чем достаточно для полной эвакуации, однако сотрудники МЧС столкнулись с агрессивными действиями самих арендаторов.

«Потерпевшие единогласно утверждали — действия пожарных в день ЧП отличались пассивностью, которую сами пожарные объясняли отсутствием указаний руководства», — продолжил адвокат, объясняя, почему нужно провести судебную пожарно-тактическую экспертизу и оценить правильность действий огнеборцев.

Апелляционная коллегия Верховного суда РТ в назначении экспертиз отказала и перешла к прениям.

Напомним, в марте 2015 года на пожаре в ТЦ «Адмирал» погибли 19 человек. В мае 2019 года Кировский райсуд Казани наказал 12 подсудимых по этому делу реальными сроками от 4,5 до 13 лет. Вину большинство фигурантов дела не признали. Приговор оспаривают большинство осужденных.