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В Уфе изменили место поисков пропавшего с сыновьями мужчины

12:24, 30.10.2019 2
В Уфе изменили место поисков пропавшего с сыновьями мужчины
Фото: surb.sledcom.ru/

В Уфе активно продолжаются поиски пропавшего мужчины с двумя сыновьями. В настоящее время правоохранители изменили место поисков и отправились на Каменную переправу в районе улицы Пугачева, сообщает «КП — Уфа».

На предыдущем месте поиска, в районе Гастелло, ничего примечательного обнаружить не удалось.

37-летний Артем Мазов с двумя сыновьями, 8-летним Ильей и 5-летним Вячеславом, пропали 26 октября вечером. Они ушли гулять и до сих пор не вернулись, о пропаже заявила мать детей. Региональный Следком возбудил уголовное дело по статье «Убийство».

Накануне в лесопосадке обнаружили машину пропавшего мужчины.

Происшествия Башкортостан
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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 30 окт
    Это не родственник Николая Мазова?
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    Анонимно 30 окт
    А кто такой Николай Мазов?
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