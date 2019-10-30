В Уфе изменили место поисков пропавшего с сыновьями мужчины

В Уфе активно продолжаются поиски пропавшего мужчины с двумя сыновьями. В настоящее время правоохранители изменили место поисков и отправились на Каменную переправу в районе улицы Пугачева, сообщает «КП — Уфа».

На предыдущем месте поиска, в районе Гастелло, ничего примечательного обнаружить не удалось.

37-летний Артем Мазов с двумя сыновьями, 8-летним Ильей и 5-летним Вячеславом, пропали 26 октября вечером. Они ушли гулять и до сих пор не вернулись, о пропаже заявила мать детей. Региональный Следком возбудил уголовное дело по статье «Убийство».

Накануне в лесопосадке обнаружили машину пропавшего мужчины.