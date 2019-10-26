Орешкин объяснил, что мешает ввести в России прогрессивный подоходный налог

Министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что разница в доходах в Москве и других регионах препятствует введению прогрессивной шкалы подоходного налога.

Именно в Москве, по заявлению Орешкина, живет большая часть богатого населения. Поэтому от введения прогрессивной шкалы налога выиграет по большей части московский бюджет. С точки зрения министра, более эффективной мерой является обложение налогами крупных расходов — к примеру, на большую недвижимость.

При этом сам он готов платить более высокий подоходный налог, пишет РБК.



Напомним, обсуждение прогрессивной шкалы налогообложения в зависимости от достатка обсуждается и за рубежом. Недавно основатель Facebook Марк Цукерберг выступил против резкого повышения налогов для богатых.

