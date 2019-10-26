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Экономика

Орешкин объяснил, что мешает ввести в России прогрессивный подоходный налог

08:25, 26.10.2019 3

Министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что разница в доходах в Москве и других регионах препятствует введению прогрессивной шкалы подоходного налога.

Именно в Москве, по заявлению Орешкина, живет большая часть богатого населения. Поэтому от введения прогрессивной шкалы налога выиграет по большей части московский бюджет. С точки зрения министра, более эффективной мерой является обложение налогами крупных расходов — к примеру, на большую недвижимость.

При этом сам он готов платить более высокий подоходный налог, пишет РБК.

Напомним, обсуждение прогрессивной шкалы налогообложения в зависимости от достатка обсуждается и за рубежом. Недавно основатель Facebook Марк Цукерберг выступил против резкого повышения налогов для богатых.

ЭкономикаБюджет
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комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 26 окт
    А кто мешает собирать его в Москве а направлять в регионы, ведь бизнес ведется по всей стране А доходы уходят в Москвеуи эти типа "хозяева" там сидят. Он что за дураков считает.
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    Бор Росс 28 окт
    Ощущение ирреальности происходящего.Извращенная логика у них.Они живут совершенно в другом мире-мышление замкнуто внутри МКАДа
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  • Анонимно 27 окт
    ув.автор, НДФЛ - налог федеральный, а не региональный)) размещая такой материал ссылайтесь на официальные источники
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