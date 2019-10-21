В Нижегородской области начальник отдела ГИБДД сдал экзамен на права за другого человека

Начальник отдела ГИБДД одного из районов Нижегородской области сдал экзамен на водительские права за другого человека. Теперь он подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями.

По версии следствия, начальник регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД в Сергачском районе, находясь в экзаменационном классе, решил экзаменационные билеты в Федеральной информационной системе за другого человека.

Теперь в отношении сотрудника ГИБДД возбуждено уголовное дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями» (ст. 285 УК РФ).

В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Расследование по уголовному делу продолжается, передает пресс-служба Следственного комитета по региону.

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