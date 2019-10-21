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Происшествия

В Нижегородской области начальник отдела ГИБДД сдал экзамен на права за другого человека

10:10, 21.10.2019
В Нижегородской области начальник отдела ГИБДД сдал экзамен на права за другого человека
Фото: nnovgorod.sledcom.ru

Начальник отдела ГИБДД одного из районов Нижегородской области сдал экзамен на водительские права за другого человека. Теперь он подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями.

По версии следствия, начальник регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД в Сергачском районе, находясь в экзаменационном классе, решил экзаменационные билеты в Федеральной информационной системе за другого человека.

Теперь в отношении сотрудника ГИБДД возбуждено уголовное дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями» (ст. 285 УК РФ).

В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Расследование по уголовному делу продолжается, передает пресс-служба Следственного комитета по региону.

Ранее в ГИБДД рассказали, как правильно выбрать автошколу.

Происшествия
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