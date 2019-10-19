Соцсети: в Казань завезли автомобили Genesis для «Яндекс.Драйва»

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Пользователи соцсетей заметили в Казани новые автомобили Hyundai Genesis G70 каршерингового сервиса «Яндекс.Драйв».

На этой неделе в сети появились видеозаписи транспортировки автомобилей по улицам города. Кроме того, накануне в соцсетях стали выкладывать фотографии каршеринговых Hyundai Genesis уже на городских парковках. У автомобилей при этом московские номера.

Ранее парк автомобилей сервиса состоял из Hyundai Creta, Renault Kaptur, Volkswagen Polo, Škoda Rapid, Mercedes E-Class и грузовых фургонов Volkswagen.

Напомним, казанская ГИБДД периодически проводит рейды по выявлению нарушителей за рулем каршеринговых автомобилей.

