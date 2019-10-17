Новости происшествий

15:32 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

Очевидцы сообщили о похищении человека рядом с Дворцом земледельцев в Казани

13:24, 17.10.2019 1
Очевидцы сообщили о похищении человека рядом с Дворцом земледельцев в Казани
Фото: ru.m.wikipedia.org / Денис Петьовка

Неизвестные похитили человека на улице Федосеевской в Казани, неподалеку от Дворца земледельцев. По сообщениям очевидцев, сегодня днем человека насильно посадили в автомобиль и увезли в неизвестном направлении.

Сообщения поступили в МВД Татарстана, подтвердили «Реальному времени» в пресс-службе республиканского ведомства. Сейчас эта информация проверяется. В МВД Татарстана не уточнили приметы похищенного или похитителей, а также информацию о марке автомобиля.

Происшествия Татарстан
Распечатать материал
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 17 окт
    МИНИСТРА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА-НА УБОРКУ СВЕКЛЫ
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров