Очевидцы сообщили о похищении человека рядом с Дворцом земледельцев в Казани

Неизвестные похитили человека на улице Федосеевской в Казани, неподалеку от Дворца земледельцев. По сообщениям очевидцев, сегодня днем человека насильно посадили в автомобиль и увезли в неизвестном направлении.

Сообщения поступили в МВД Татарстана, подтвердили «Реальному времени» в пресс-службе республиканского ведомства. Сейчас эта информация проверяется. В МВД Татарстана не уточнили приметы похищенного или похитителей, а также информацию о марке автомобиля.