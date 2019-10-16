Эксперт, нашедший в крови сбитого мальчика алкоголь, отказался признавать ошибку
Судмедэксперт Сергей Насонов, который проводил экспертизу по делу о гибели шестилетнего мальчика в ДТП в Кировской области, утверждает, что в результатах исследования ошибки нет.
«Я не знаю, что предшествовало тому, что ребенок оказался на дороге. Я рядом с ним не стоял. Не могу сказать, что именно он выпил. Я просто делаю свою работу», — передает RT его слова.
Он не уточнил, много это или мало для ребенка — 0,51 промилле алкоголя, и подчеркнул, что не намерен проводить повторную экспертизу.
Трагедия произошла 13 июля в селе Буйское Уржумского района Кировской области. Мальчик на велосипеде выехал на главную дорогу и попал под колеса автомобиля. За рулем находился 45-летний полицейский. От многочисленных травм ребенок скончался.
Было возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Позже в СМИ появились сообщения о том, что в крови мальчика нашли 0,51 промилле алкоголя. Это вызвало недовольство родных погибшего. Расследование взял под контроль председатель СК Александр Бастрыкин. Он поручил назначить повторные экспертизы.Происшествия
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