В Иране отпустят задержанную российскую журналистку

Российскую журналистку Юлию Юзик, задержанную в Иране, в скором времени отпустят на свободу.

Как пишет «РИА Новости» со ссылкой на МИД Ирана, Юзик задержали «для объяснений».

О задержании Юзик стало известно сегодня. Она несколько лет назад работала в Тегеране корреспондентом и на днях снова поехала по приглашению. В аэропорту у журналистки отобрали паспорт, а 3 октября в ее гостиничный номер ворвались бойцы Корпуса стражей исламской революции. Журналистку задержали, но позволили связаться с родными.

Журналист Борис Войцеховский сообщил, что ее обвиняют в сотрудничестве с израильскими спецслужбами. В субботу должен был состояться суд.