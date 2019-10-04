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Происшествия

В Иране отпустят задержанную российскую журналистку

17:20, 04.10.2019 1
В Иране отпустят задержанную российскую журналистку
Фото: flickr.com

Российскую журналистку Юлию Юзик, задержанную в Иране, в скором времени отпустят на свободу.

Как пишет «РИА Новости» со ссылкой на МИД Ирана, Юзик задержали «для объяснений».

О задержании Юзик стало известно сегодня. Она несколько лет назад работала в Тегеране корреспондентом и на днях снова поехала по приглашению. В аэропорту у журналистки отобрали паспорт, а 3 октября в ее гостиничный номер ворвались бойцы Корпуса стражей исламской революции. Журналистку задержали, но позволили связаться с родными.

Журналист Борис Войцеховский сообщил, что ее обвиняют в сотрудничестве с израильскими спецслужбами. В субботу должен был состояться суд.

Происшествия
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 05 окт
    Ну правильно, любой еврей связан со своей сионистской прородиной и служит её интересам.
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