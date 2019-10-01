«Пересидевших» фигурантов дела ТЦ «Адмирал» оставили в СИЗО

Фото: «Реальное время»

Сегодня Верховный суд РТ отказал в изменении меры пресечения двум осужденным по делу о пожаре в ТЦ «Адмирал». Адвокаты рабочего Фердината Ульданова и экс-пристава Минзили Сафиной сообщили суду о фактическом отбытии их подзащитными наказания по приговору, передает с заседания журналист «Реального времени».



По словам защитника Сафиной, назначенный ей срок — 4,5 года колонии, фактически истек 14 сентября. Адвокат считает — под стражу 23 мая ее клиентку взяли незаконно и в СИЗО поместили в отсутствие необходимых документов, ведь незадолго до этого судом был продлен срок ее домашнего ареста.

Смягчить меру пресечения просил и защитник Ульданова (6,5 года колонии, под арестом с 2015-го). Его позицию поддержали все защитники и осужденные. Лишь экс-руководитель Сафиной Жанна Алпарова просила не менять меру пресечения Сафиной, утверждая, та несет ответственность за «оговор невиновного человека».

Апелляционная коллегия в ходатайствах отказала со ссылкой на то, что приговор в силу еще не вступил, а значит, говорить о зачете сроков уже отбытого наказания преждевременно.

Ранее защитники сообщили «Реальному времени» — в случае пересчета из СИЗО уже сейчас могли бы выйти четыре человека.

Подробности заседания апелляционной инстанции — в нашем репортаже.