Новости недвижимости

05:40 МСК Все новости
Новости раздела
Недвижимость

«Сувар Девелопмент» выставил на торги более 100 квартир за 788 млн рублей

11:40, 27.09.2019 1
«Сувар Девелопмент» выставил на торги более 100 квартир за 788 млн рублей

Конкурсный управляющий ООО «Сувар Девелопмент» объявил о проведении торгов. С молотка пойдет 106 квартир, начальная цена составляет 788 млн рублей.

Согласно сообщению в реестре сведений о банкротстве, все квартиры расположены в доме №86/10 по улице Чистопольской.

Торги идут на понижение. Сумма отсечения — 80 млн рублей.

Ранее кредиторам не удалось признать недействительными ряд сделок с «Сувар Девелопмент» на общую сумму около 1,2 млрд рублей.

НедвижимостьБизнес Татарстан
Распечатать материал
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 27 сен
    Это обязательно одним лотом выставлять ? По отдельности быстрее и дороже продалось бы
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров