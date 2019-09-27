«Сувар Девелопмент» выставил на торги более 100 квартир за 788 млн рублей
Конкурсный управляющий ООО «Сувар Девелопмент» объявил о проведении торгов. С молотка пойдет 106 квартир, начальная цена составляет 788 млн рублей.
Согласно сообщению в реестре сведений о банкротстве, все квартиры расположены в доме №86/10 по улице Чистопольской.
Торги идут на понижение. Сумма отсечения — 80 млн рублей.
Ранее кредиторам не удалось признать недействительными ряд сделок с «Сувар Девелопмент» на общую сумму около 1,2 млрд рублей.НедвижимостьБизнес Татарстан
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