В Челнах расследуют хищение 37 млн рублей из банка «Открытие»

Фото: "Реальное время"

Суд автограда отправил под домашний арест двух подозреваемых в хищении 37 млн рублей с дебетовых карт банка «ФК Открытие». Ранее оба уже были судимы, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе суда.



Уголовное дело возбуждено в МВД Татарстана по ч. 4 ст. 159.3 (мошенничество с использованием электронных средств платежа). По версии полицейских, деньги были похищены в июле — августе этого года путем оформления 140 карт дебетовых карт с возможностью технического овердрафта, то есть использования для получения кредитных средств, а после получения этих средств обналичены.

Мера пресечения сроком на 2 месяца избрана жителям Владимиру Кахоянцу и Денису Урлагову.



Тем временем в Казани дошло до суда дело беглого экс-управляющего филиалом того же банка Олега Поляха, он обвиняется в растрате 220 млн рублей.