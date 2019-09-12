«Пять человек в тяжелом состоянии»: Минздрав Башкирии подтвердил сообщения о массовом отравлении шаурмой

Достоверность сообщений о массовом отравлении шаурмой в Уфе подтвердили «Реальному времени» в пресс-службе Минздрава Башкирии:

— Вчера за медицинской помощью с признаками пищевого отравления обратились 15 человек, пятеро из которых дети. Всего госпитализировали 14 человек, включая детей, один отказался от госпитализации. Состояние пяти человек оценивается как тяжелое, из них четверо — дети. Остальные девять человек — их состояние врачи оценивают как средней степени тяжести.

В пресс-службе также подтвердили, что все обратившиеся употребляли продукцию одного и того же бистро в Уфе.

В сообщениях СМИ также говорилось, что ситуацию на контроле держит региональное МЧС. Владельцев заведения доставили в отдел регионального управления СКР.