Для Набережных Челнов закупят новые трамваи за 135 млн рублей

Исполком Набережных Челнов закупит пять трамваев за 135 млн рублей. Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, вагон должен иметь не менее 34 посадочных мест. Срок службы трамваев — не менее 30 лет.

Кроме того, в салоне должны быть не менее восьми USB-разъемов для зарядки телефона.

Финансироваться поставка транспорта будет из муниципального бюджета. Заявки на участие в тендере принимаются до 13 сентября.

Ранее сообщалось, жители Казани первыми в России смогут протестировать обновленные автобусы марки МАЗ-303 и новые автобусы, работающие на сжиженном газе. Тест-драйв продлится всего неделю.