Lexus назвал российские цены на обновленный внедорожник GX

Lexus объявил о старте приема заказов в России на обновленный внедорожник GX 2020 модельного года. Цены на автомобиль в фиксированных комплектациях варьируются от 4 565 000 до 5 061 000 рублей.

Рестайлинговый внедорожник дебютировал в июне 2019 года. Новый автомобиль можно отличить от предшественника в первую очередь по массивной радиаторной решетке с измененным узором. Кроме того, внедорожник получил модернизированные головные фары со светодиодными L-образными блоками дневных ходовых огней, передает autonews.ru.

Для модели стал доступен опциональный пакет Sport с серебристыми аэродинамическими накладками на бамперы, особыми корпусами внешних зеркал, спортивной насадкой на патрубок выпуска, а также с «затемненными» 18-дюймовыми колесными дисками.

Силовая установка осталась прежней. Речь идет о 4,6-литровом бензиновом моторе V8, развивающим 296 л. с. и 438 Н·м крутящего момента. Двигатель работает в паре с шестиступенчатой автоматической коробкой передач, полным приводом и двухдиапазонной раздаточной коробкой.