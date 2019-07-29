В Тихом океане образовался шторм «Эрик»

Ученые заметили образование нового урагана в Тихом океане. Между побережьем Мексики и Гавайскими островами сформировался тропический шторм, которому дали имя «Эрик».

Пока скорость шторма в эпицентре составляет только 17,9 м/с. Однако ученые Национального центра ураганов США утверждают, что скорость будет повышаться и в понедельник «Эрик» будет представлять собой ураган.

Тропический шторм в настоящее время находится примерно в 2,8 тыс. км к юго-востоку от Гавайских островов и в 2,4 тыс. км к юго-западу от тихоокеанского побережья Мексики.

Данные исследователей говорят, что он движется в сторону Гавайев со скоростью 7,8 м/с. Он должен достигнуть архипелага к пятнице, 2 августа.

Атмосферное явление классифицируется как тропический шторм и получает собственное имя, если скорость ветра в его пределах достигает около 17,5 м/с. При скорости ветра 33 м/с и более шторм становится ураганом.