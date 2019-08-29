Ильнур Гизатуллин: «Некоторые вещи я взял из работы Бердыева»

Главный тренер альметьевского «Нефтяника» Ильнур Гизатуллин рассказал о своих тренерских предпочтениях.

— Наверняка бывает, что хоккейный тренер заимствует что-то у своих коллег из других видов спорта.

— Конечно, бывает. Из всех игровых видов можно что-то взять. Например, в NBA — как двигаются. Я всегда пытаюсь проанализировать, почему же там лучше играют, почему настолько выше уровень игры, чем в остальном мире. Везде что-то можно подсмотреть для себя.

— Не возникало когда-нибудь желания стажировку провести с людьми из той же НБА?

— Желание развиваться есть всегда. В этом году, в конце сезона, была договоренность встретиться с Курбаном Бердыевым из «Рубина». Он учился год в Европе, хотелось пообщаться с ним. К сожалению, отсутствие свободного времени помешало увидеться, но некоторые моменты из его работы, тем не менее, я взял на вооружение. Например, построение тактических занятий. Пусть это футбол, а не хоккей, но я считаю, здесь мы все в одной сфере.

— Про Бердыева часто говорят, что он может часами водить людей за руку, объясняя им все до мелочей. В хоккей такое можно интегрировать?

— Да, это правда. И Олег Знарок, придя в ХК МВД, то же самое делал. За майки водил, игроков останавливал. Я скажу, что и в ВХЛ многие это практикуют. И мы это делаем. Например, во время упражнений, я могу дать свисток — это означает, что все должны остановиться, и в этот момент я вношу корректировки, расставляю все так, как должно быть в идеальном варианте. Но опять же — это скелет. А хоккей — игра интеллектуальная, здесь и креатив должен быть, нельзя же все загнать в схемы. Я и ребятам говорю, что скелет скелетом, а начинкой, мышцами вы дополняете его сами. Как будет выглядеть итоговый продукт — зависит от вас, — сказал Гизатуллин.