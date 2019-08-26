В Екатеринбурге пройдет выставка «100+ Технологии для городов»

Выставка, которая ежегодно проходит в рамках Международного форума высотного и уникального строительства 100+ Forum Russia, изменила концепцию и расширилась — теперь в планах организаторов за несколько лет прийти по масштабам к «строительному Иннопрому».

Решение об изменении концепции и расширении принято по итогам заседания Оргкомитета 100+ Forum Russia в Минстрое России. По предложению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, в этом году на выставке будут представлены технологии для городов: все, начиная от BIM и новинок в сфере строительства до инновационных подходов в освещении зданий, разработок в сфере ЖКХ и техники для обеспечения жизни мегаполисов.

«100+ Forum Russia — знаковая площадка, на которой определяются приоритетные направления развития всей стройиндустрии. В этом году параллельно с форумом в третий раз пройдет выставка, которая в этом году получила название «100+ Технологии для городов», для демонстрации новейших достижений строительного рынка. Такое совмещение теории и практики даст нам возможность глубже изучить вопросы создания «городов будущего» с новой архитектурой и обновленными общественными пространствами. К участию в выставке будут приглашены ведущие предприятия мирового уровня. И я думаю, что уже через несколько лет она перерастет в полноценный строительный Иннопром», — отмечает губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Свое участие уже подтвердили более 60 компаний из восьми городов и 10 регионов России. Стенды займут новую площадку — весь первый павильон МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО». Общая площадь павильона — 20 000 кв. м. Здесь разместятся девелоперы, архитектурные бюро, производители цифровых и виртуальных технологий, современных материалов, строительной и дорожной техники. Посетители смогут увидеть, что такое «город будущего»: экспоненты продемонстрируют новейшие разработки для создания умных городов, которые будут интегрированы в оформление выставки. В центре экспозиции расположится стенд 100+ Forum Russia и открытые конференц-залы, в которых пройдут трансляции значимых мероприятий программы. Одной их ключевых точек станет стенд Свердловской области, на котором будет создано творческое пространство для работы студентов профильных специальностей.

Прием заявок на участие в выставке «100+ Технологии для городов» продолжится до 15 сентября.

Контакты: Мария Суетина, +7(912)660-30-62, ms@forum-100.ru.

Подробнее — на сайте http://www.forum-100.ru/