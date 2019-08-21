В Волгоградской области задержали орудовавших в Татарстане грабителей
Полиция и Росгвардия задержали в Волгоградской области подозреваемых в грабеже и разбойном нападении, совершенных в Казани и Набережных Челнах.
По версии следствия, подозреваемые незаконно завладели автомобилем и напали на 27-летнего мужчину. Они похитили его деньги и телефон. Позже в Набережных Челнах они незаконно проникли в квартиру одного из местных жителей и, угрожая ножом, похитили $15 тысяч, передает пресс-служба Росгвардии.
Полицейские установили личности подозреваемых и их местонахождение. Во время задержания подозреваемые оказали вооруженное сопротивление и попытались скрыться, но были задержаны. В операции принимали участие бойцы СОБР «Вектор» регионального управления Росгвардии.Происшествия Татарстан
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