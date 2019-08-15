Уфимский «Урал» подписал контракт с игроком сборной Сербии по волейболу

Уфимский волейбольный клуб «Урал» объявил о переходе связующего сборной Сербии Николы Йововича.

Соглашение с игроком рассчитано до конца сезона-2019/20. В «Урале» Йовович будет выступать под номером 9.

Ранее 27-летний волейболист выступал за турецкий «Зираатбанк». В составе сборной Сербии Йовович становился победителем Мировой лиги в 2015 году.

Напомним, ранее мужская сборная России по волейболу завоевала путевку на Олимпийские игры 2020 года.