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Уфимский «Урал» подписал контракт с игроком сборной Сербии по волейболу

16:27, 15.08.2019
Уфимский «Урал» подписал контракт с игроком сборной Сербии по волейболу
Фото: volleyufa.ru

Уфимский волейбольный клуб «Урал» объявил о переходе связующего сборной Сербии Николы Йововича.

Соглашение с игроком рассчитано до конца сезона-2019/20. В «Урале» Йовович будет выступать под номером 9.

Ранее 27-летний волейболист выступал за турецкий «Зираатбанк». В составе сборной Сербии Йовович становился победителем Мировой лиги в 2015 году.

Напомним, ранее мужская сборная России по волейболу завоевала путевку на Олимпийские игры 2020 года.

СпортВолейбол Башкортостан
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