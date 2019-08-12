Мужская сборная России по волейболу завоевала путевку на Олимпийские игры 2020 года

Фото: EPA-EFE/DONATO FASANO

Мужская сборная России по волейболу выиграла квалификационный турнир и завоевала лицензию на Олимпийские игры в Токио 2020 года.

Российские волейболисты одержали убедительную победу над командой Ирана со счетом 3-0 (25:19, 25:23, 25:23). После этой победы в активе сборной России стало девять очков, что позволило ей занять первое место в группе.

Ранее путевки на Олимпиаду в Токио завоевали команды США, Польши и Аргентины.

Напомним, недавно разразился скандал в отношении включения некоторых островов Южных Курил на официальном сайте Олимпийских игр в состав Японии.