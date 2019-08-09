Mercedes вновь отзовет в России пикапы X-Class

Компания «Мерседес-Бенц Рус» отзовет 575 пикапов Mercedes-Benz X-Class, реализованных с марта по декабрь 2018 года.

«Причиной отзыва транспортных средств является то, что в инструкции по монтажу комплектов для дополнительной установки тягово-сцепного устройства на автомобилях указан слишком высокий момент затяжки крепежных болтов для установки поперечины», — отмечено в сообщении Росстандарта.



Это может привести к отсоединения тягово-сцепного устройства при эксплуатации прицепа, что создаст угрозу для автомобилей, едущих сзади.

На отозванных машинах бесплатно заменят болты и затянут предписанным моментом затяжки, если на них дополнительно установлено тягово-сцепное устройство.

Это уже не первый случай отзыва пикапов за этот год. В конце мая сообщалось, что Mercedes-Benz отзовет в России 330 пикапов X-Class.