Mercedes-Benz отзовет в России 330 пикапов X-Class

Официальный дилер Mercedes в России, АО «Мерседес-Бенц РУС», отзовет 330 автомобилей Mercedes-Benz X-Class (тип 470), произведенных с февраля по апрель 2018 года.

Причиной отзыва является то, что на определенных автомобилях плафон освещения пространства для ног на стороне водителя мог выпасть из крепления. Плафон в этом случае может застрять между педалью тормоза и облицовкой пространства для ног. Это может привести к тому, что педаль тормоза больше не сможет полностью вернуться в начальное положение.

Как сообщает Росстандарт, на отзываемых автомобилях плафон освещения пространства для ног обернут дополнительным слоем клейкой ленты и поролона, что защитит его от выпадения.

Напомним, 6 мая стало известно, что «Мерседес-Бенц РУС» отзовет 1 569 автомобилей Mercedes-Benz S-Class.