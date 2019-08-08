Николай Хабибуллин: «В «Ак Барсе» на рейсы садились, как на последний, казалось, самолеты трещат по швам»

Бывший вратарь сборной России по хоккею Николай Хабибуллин рассказал о периоде своей карьеры в казанском «Ак Барсе».



— Насколько было интересное приключение — игра в Казани во время локаута? Могла ли та команда выиграть титул?

— У нас был именно набор игроков, но команды не было, и ничего не получилось. Думаю, потому что командой руководил неправильный человек.

— Плохой тренер?

— Я не говорю, что Билялетдинов плохой тренер. Ему нужны определенные игроки. Как мне показалось, он просто не понял, что делать с таким количеством звезд.

— Может, Россия была не готова к таким звездным командам?

— У многих был культурный шок. К Казани вопросов особо не было — мы жили в классной гостинице «Мираж», хорошая раздевалка. Другое дело, когда едешь в другие города… Я нормально все воспринимал, но для кого-то это было шоком.

— А правда, что Каспарайтису зарплату выдавали наличкой и он уносил деньги в шапке?

— Нет, у нас уже карточки тогда были. У меня проблем с получением зарплаты на карту не было.

— В «Ак Барсе» Ричардс говорил, что они летали на разваленном «кукурузнике». Не страшно было?

— Немного. Было впечатления, что самолеты трещат по швам.

— Был ли самый ужасный рейс в локаутный год?

— На любой рейс садились, как на последний. Летишь, все трясется, полки отваливаются, — сказал Хабибуллин.