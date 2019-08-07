СКР: в Уфе полицейские вымогали деньги под угрозой обнаружения наркотиков

Башкортостанское управление Следкома направит в суд уголовное дело в отношении двух полицейских из Уфы и еще троих человек. Они обвиняются в превышении полномочий, вымогательстве, незаконном лишении свободы, мошенничестве и незаконном хранении оружия.

«Следствием установлено, что оперуполномоченный отдела полиции вовлек начальника отделения отдела уголовного розыска другого отдела полиции, а также двоих граждан в преступную деятельность, связанную с вымогательством денежных средств у лиц, возможно, причастных к незаконному обороту наркотиков», — сообщает пресс-служба СУ СКР по РБ.

По версии следствия, в мае 2018 года полицейские задержали уфимца и потребовали от него денег. В противном случае они грозились найти в его машине наркотики. В результате потерпевший отдал вымогателям более 250 тысяч рублей и подарочные сертификаты еще на 60 тысяч рублей.

Таким же способом были задержаны еще трое уфимцев. Один отдал 30 тысяч, второй только 1,2 тысячи рублей, а третьего заставили взять в банке кредит под залог автомобиля на 270 тысяч рублей.

Кроме того, двое из пяти участников группы помогли с инсценировкой ДТП для мошенничества со страховкой.

В ноябре 2018 все фигуранты дела были задержаны сотрудниками Отдела собственной безопасности МВД по Республике Башкортостан.

Напомним, что тема подкидываемых полицейскими наркотиков была поднята после задержания журналиста «Медузы» Ивана Голунова.