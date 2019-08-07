Отец Хабиба Нурмагомедова: «Макгрегор испугался ехать в Дагестан»

Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер российского бойца Хабиба Нурмагомедова, заявил, что ирландский боец Конор Макгрегор отказался от приглашения в Дагестан из-за сомнений в собственной безопасности.

«Я много раз приглашал Макгрегора, он не приехал, к сожалению. Это его личное дело. Сомневается в безопасности. Очевидно, он не в курсе, что любой человек, приехавший на Кавказ, становится в первую очередь гостем, а не противником. Такого быть не может, чтобы мы проявили негостеприимство. Мы всех встречаем, угощаем, провожаем», — сказал Нурмагомедов.

Напомним, ранее стало известно, что бывший чемпион UFC ирландец Конор Макгрегор продолжает оставаться самым популярным бойцом по версии журнала Forbes.