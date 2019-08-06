Новости происшествий

22:20 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

Стала известна причина смерти Аллы Вербер

21:44, 06.08.2019
Стала известна причина смерти Аллы Вербер
Фото: скриншот видео youtube.com

Инфаркт стал причиной смерти fashion-директор ЦУМ Аллы Вербер.

Об этом сообщил агентству городских новостей "Москва" ее друг и журналист Олег Шаран.

Ранее стало известно, что fashion-директор ЦУМа, вице-президент ювелирной фирмы Mercury Алла Вербер умерла в возрасте 61 года. Смерть наступила в Италии в больнице Форте-дей-Марми.

Алла Константиновна Вербер родилась 21 мая 1958 года в Ленинграде (Санкт-Петербурге).

В конце 1970-х годов вместе с семьей переехала в Австрию, а затем в Канаду. Получила профильное образование, окончив факультет менеджмента университета McGuill в Монреале. В 1984 году она открыла в Торонто свой первый модный бутик Katia of Italy.

В 1989 году Вербер предложили стать представителем компании K-mart в России, и она вернулась на родину. С 1993 года сотрудничала с компанией Mercury, впоследствии став ее вице-президентом. С 2003 года была также фешен-директором ЦУМа.

Происшествия
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров