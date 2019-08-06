Стала известна причина смерти Аллы Вербер

Инфаркт стал причиной смерти fashion-директор ЦУМ Аллы Вербер.

Об этом сообщил агентству городских новостей "Москва" ее друг и журналист Олег Шаран.

Ранее стало известно, что fashion-директор ЦУМа, вице-президент ювелирной фирмы Mercury Алла Вербер умерла в возрасте 61 года. Смерть наступила в Италии в больнице Форте-дей-Марми.

Алла Константиновна Вербер родилась 21 мая 1958 года в Ленинграде (Санкт-Петербурге).

В конце 1970-х годов вместе с семьей переехала в Австрию, а затем в Канаду. Получила профильное образование, окончив факультет менеджмента университета McGuill в Монреале. В 1984 году она открыла в Торонто свой первый модный бутик Katia of Italy.

В 1989 году Вербер предложили стать представителем компании K-mart в России, и она вернулась на родину. С 1993 года сотрудничала с компанией Mercury, впоследствии став ее вице-президентом. С 2003 года была также фешен-директором ЦУМа.