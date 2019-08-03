В Казани назвали сроки завершения работ в первом доме проблемного ЖК «Молодежный»

Первый дом жилого комплекса «Молодежный» планируется достроить к 20 сентября. Об этом заявил Газинур Ахметов, директор ООО «Ак таш», которое занимается достройкой дома в проблемном жилом комплексе «ФОНа».

По словам Ахметова, уже к 30 сентября компания рассчитывает получить по дому заключение Госстройнадзора о соответствии объекта требованиям технических регламентов и проектной документации. Сейчас в первом доме «Молодежного» идут отделочные работы, остекление витражей, завершается этап инженерного обеспечения, в частности, подходит к концу монтаж ИТП. На объекте работают около 40 человек.

Всего ЖК «Молодежный» включает в себя пять домов, из которых на сегодня сданы два. Еще на двух объектах ведутся работы, пишет пресс-служба мэрии.

Напомним, власти Казани также намерены в августе возобновить работы в другом долгострое «ФОНа», ЖК «МЧС». Подробнее об этом — в материале «Реального времени»