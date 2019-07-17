Агентство по печати и СМИ Башкортостана заплатит 23 млн за телепередачи о госвласти

Агентство по печати и средствам массовой информации Башкортостана готово заплатить 23,2 млн рублей за создание телепередач о деятельности органов государственной власти и их трансляцию на общероссийских каналах. Соответствующий тендер появился на портале госзакупок 16 июля.

В материалах госзакупки сказано, что программы, связанные с информационным вещанием, должны выходить ежедневно. Продолжительность каждой программы составит 45—60 минут. Тематические программы длительностью 40—50 минут будут выходить также ежедневно.

Заявки на участие в тендере будут приниматься до 8 августа, а оценивать их будут 13 и 19 августа.

Стоит отметить, что в прошлом году аналогичная госзакупка обошлась бюджету в 35 млн рублей, но общее время трансляции тогда было больше.

Подробнее об этом и других наиболее интересных тендерах Башкортостана читайте в утреннем материале «Реального времени».