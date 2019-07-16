В Екатеринбурге прошли эвакуации студентов УрФУ

В Уральском федеральном университете из-за сообщения о бомбе проведены экстренные эвакуации.

Эвакуацию подтвердил проректор вуза Алексей Фаюстов. При этом он отметил, что не знает подробностей, передает «РИА Новости».

В пресс-службе вуза рассказали, что анонимное письмо пришло по почте. Какой конкретно объект «заминирован», в письме указано не было.

«Сейчас мы эвакуируем все корпуса, включая общежития. Дальше ситуацией будут заниматься компетентные органы», — цитирует ответ портал znak.com.