Следком расследует гибель жительницы Уфы во время процедур на массажном столе в Москве

Следственный комитет проведет проверку по факту гибели 29-летней жительницы Уфы в одной из частных клиник Москвы.

Инцидент произошел в воскресенье, 14 июля. В ходе опроса медицинский работник, арендующая кабинет, пояснила, что пациентка пришла на массаж лица, иные процедуры ей не проводились.

По предварительной версии, девушка скончалась на массажном столе во время работы мастера. При осмотре в области лица и туловища у нее были обнаружены многочисленные точечные раны, схожие со следами уколов медицинской иглой, уточнили в столичном СУ СКР.

В настоящее время проведена судмедэкспертиза, выясняются причины гибели жительницы Уфы. Вероятно, смерть могла наступить в результате инсульта или приступа эпилепсии.

Напомним, ранее в Башкирии во время выписки скончалась бабушка, которой наложили шину из швабры.