«Сувар Девелопмент» поднял стоимость квартир в доме на Чистопольской до 876 млн рублей

Конкурсный управляющий обанкротившегося ООО «Сувар Девелопмент» сообщил о проведении торгов по продаже квартир в доме №86/10 по улице Чистопольской (Казань). Начальная цена лота определена Арбитражным судом РТ на уровне 876,2 млн рублей.

Согласно сообщению, в лот входят 106 квартир. Все они находятся в залоге у «Татфондбанка».

Напомним, что именно это количество квартир именно в этом доме уже выставлялось на продажу управляющим компании. Тогда начальная цена лота составляла 788,5 млн рублей. Однако торги не состоялись по причине отсутствия заявок.

Напомним, ранее «Реальное время» рассказывало о реализации имущества банкрота и основателя «Сувара» Евгения Королькова. Конкурсный управляющий сообщил о продаже 17 земельных участков в Тетеево в прибрежной зоне. Тогда землю, оцененную в 18,6 млн рублей, вчетверо дешевле выкупил экс-владелец «Сувар-Отеля» Айнур Фатыйхов.

