«Яндекс.Такси» договорился о покупке активов группы компаний «Везет»

Сервис заказа «Яндекс.Такси» выкупит программное обеспечение и кол-центры группы компаний «Везет».

Сделку одобрили наблюдательный совет «Яндекс.Такси» и советы директоров зарегистрированной в Нидерландах головной компании группы — Yandex N.V. и «Везет». В настоящее время стороны ждут одобрения со стороны Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

Согласно договоренности, акционеры «Везет» получат до 3,6% акций «Яндекс.Такси» и до $71,5 млн. Сумма сделки не раскрывается.

«В течение трех лет «Яндекс.Такси» вложит около 8 млрд рублей в развитие такси в регионах России, из них примерно 4 млрд пойдут на внедрение технологий, обеспечивающих безопасность поездок, и еще столько же — на программы поддержки местных таксопарков и водителей», — сообщили в пресс-службе «Яндекса».

Планируется, что сделка будет закрыта до конца года.

Стоит отметить, что сделка прошла на фоне сообщений о том, что «Яндекс.Такси» в скором времени выпустит новые акции на бирже (IPO). О конкретных сроках на данный момент неизвестно.

Напомним, компания «Яндекс.Маркет» рассматривает возможность реализации в Татарстане крупного инвестиционного проекта.