Казанский Кремль: программ по сохранению микрорайона «Полукамушки» нет

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

В Кремле прокомментировали произошедший пожар на втором этаже одного из выселенных домов в Красном переулке Зеленодольска в микрорайоне «Полукамушки».

По словам официального представителя Лилии Галимовой, этим вопросом занимается Комитет РТ по охране объектов культурного наследия: «Комитет <…> делал, по-моему, заявление, что они будут отслеживать ситуацию в части того, чтобы сохранить, если там под угрозой пожара находится место конкретное».

На сегодняшний день нет программ по сохранению таких объектов. Галимова отметила, что программы могут появиться, «если последуют такие инициативы от органа, который за это отвечает».

«То, что там происходят пожары, это, конечно, печально. Потому что это небезопасно не только для помещения, но и для людей, которые там находятся», — добавила она.

Напомним, что пожар произошел вечером 9 июля. Всего с начала этого года в расселенных домах Зеленодольска уже зарегистрировано более 30 пожаров.