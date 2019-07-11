В Башкирии объявлено штормовое предупреждение

На территории Башкирии в пятницу, 12 июля, ожидается резкое ухудшение погодных условий.

По прогнозам синоптиков, в республике усилятся порывы ветра при грозе до 15—20 м/с, пройдут дожди. Температура в дневное время составит до 20°С.

В ГУ МЧС по региону рекомендует соблюдать правила безопасности. Спасатели советуют отменить все поездки и дела, при усилении ветра — ограничить выход из зданий, находиться в помещениях.

Жителям, оказавшимся в непогоду на природе, как отмечают в ведомстве, лучше не купаться при штормовом предупреждении, даже если это небольшое озеро или речка, не прятаться в ненадежных укрытиях, следует теплее одеваться.

Напомним, МЧС предупредило татарстанцев, что сегодня в республике пройдут грозы с кратковременным усилением юго-западного ветра.