МЧС предупредило татарстанцев о грозе 11 июля

ГУ МЧС России по Республике Татарстан опубликовало предупреждение об интенсивности метеорологических явлений с 11.00 до 21.00 11 июля.

По информации Гидрометцентра РТ, в указанное время на территории Республики Татарстан и в г. Казани местами ожидается гроза с кратковременным усилением юго-западного ветра до 15—18 м/с, сообщает МЧС.

Напомним, 10 июля в Татарстане синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями.

Днем в большинстве районов пройдут дожди, на востоке местами сильный дождь. В отдельных районах возможна гроза. Местами ожидается порывистый ветер до 15—20 м/с. Днем воздух прогреется до 20—25°С.