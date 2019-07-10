В Уфе суд рассмотрит жалобу на арест Луизы Хайруллиной

Сегодня в Уфе суд рассмотрит апелляцию защиты кассирши банка Луизы Хайруллиной, подозреваемой в хищении более 20 млн рублей. Адвокаты пытаются оспорить ее арест.

Заседание назначено на сегодня.

Напомним, что «башкирская Бонни» была арестована заочно, еще когда находилась в розыске.

Кассир отделения «Россельхозбанка» в Салавате Луиза Хайруллина пропала в конце мая вместе с 20 млн рублей. Через месяц ее задержали в Казани, где вся семья пряталась на съемной квартире. Накануне муж Хайруллиной признался, что заставлял ее выносить деньги из банка.