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В Уфе суд рассмотрит жалобу на арест Луизы Хайруллиной

05:14, 10.07.2019
В Уфе суд рассмотрит жалобу на арест Луизы Хайруллиной
Фото: pixabay.com

Сегодня в Уфе суд рассмотрит апелляцию защиты кассирши банка Луизы Хайруллиной, подозреваемой в хищении более 20 млн рублей. Адвокаты пытаются оспорить ее арест.

Заседание назначено на сегодня.

Напомним, что «башкирская Бонни» была арестована заочно, еще когда находилась в розыске.

Кассир отделения «Россельхозбанка» в Салавате Луиза Хайруллина пропала в конце мая вместе с 20 млн рублей. Через месяц ее задержали в Казани, где вся семья пряталась на съемной квартире. Накануне муж Хайруллиной признался, что заставлял ее выносить деньги из банка.

Происшествия Башкортостан
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