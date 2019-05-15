«Сувар Девелопмент» не смог продать на торгах 106 квартир, которые находятся в залоге у «Татфондбанка»

Арбитражный управляющий ООО «Сувар Девелопмент» разместил сообщение о торгах 22 апреля, которые признаны несостоявшимися. Информация представлена в едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

На торги были выставлены 106 квартир (все находятся по одному адресу — Казань, ул. Чистопольская, д.86/10), которые в залоге у «Татфондбанка». Торги признали несостоявшимися, так как не были представлены заявки на участие.

Напомним, ранее Арбитражный суд РТ признал «дочку» «Сувар Девелопмент» банкротом. Речь об ООО «Чаллы Яр» из Елабуги. В отношении должника открыли конкурсное производство сроком на 5 месяцев — до 4 сентября. Конкурсным управляющим стал член Ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Центрального федерального округа» Игорь Карасев.

