Новости недвижимости

16:05 МСК Все новости
Новости раздела
Недвижимость

«Сувар Девелопмент» не смог продать на торгах 106 квартир, которые находятся в залоге у «Татфондбанка»

11:56, 15.05.2019 3
«Сувар Девелопмент» не смог продать на торгах 106 квартир, которые находятся в залоге у «Татфондбанка»
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Арбитражный управляющий ООО «Сувар Девелопмент» разместил сообщение о торгах 22 апреля, которые признаны несостоявшимися. Информация представлена в едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

На торги были выставлены 106 квартир (все находятся по одному адресу — Казань, ул. Чистопольская, д.86/10), которые в залоге у «Татфондбанка». Торги признали несостоявшимися, так как не были представлены заявки на участие.

Напомним, ранее Арбитражный суд РТ признал «дочку» «Сувар Девелопмент» банкротом. Речь об ООО «Чаллы Яр» из Елабуги. В отношении должника открыли конкурсное производство сроком на 5 месяцев — до 4 сентября. Конкурсным управляющим стал член Ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Центрального федерального округа» Игорь Карасев.

НедвижимостьОбществоВласть Татарстан
Распечатать материал
комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 15 мая
    О цветочки пошли) там от РКБ пол Лаишево в залоге
    Ответить
  • Анонимно 15 мая
    Их только через АСВ снять можно с залога! А это очень долгая история проходили со Спрутом
    Ответить
  • Анонимно 15 мая
    Ну видно же не дробят значит сами играют!
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров