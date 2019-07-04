«Вертолеты России» готовятся к выходу на рынок авиатакси

Холдинг «Вертолеты России» (входит в «Ростех») рассматривает возможность выхода на рынок авиатакси. Гендиректор холдинга Андрей Богинский считает, что этот сегмент начнет развиваться к 2025 году и готовиться нужно уже сейчас.

«Мы заинтересованы в этом сегменте, более того, мы буквально на днях открыли конкурс разработок и стартапов по теме аэромобильности и интеграции вертолетов в городскую среду, готовы рассмотреть интересные проекты», — приводит его слова ТАСС.

Богинский также рассказал о проекте однодвигательного вертолета VRT500, который можно адаптировать именно под аэротакси или создание нового изделия на его базе.

«Такие мысли и рассуждения внутри компании есть, мы на этот рынок очень серьезно смотрим», — сказал глава «Вертолетов России».