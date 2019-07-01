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Защитник Сергеев продлил контракт с «Салаватом Юлаевым» на один год

12:46, 01.07.2019
Защитник Сергеев продлил контракт с «Салаватом Юлаевым» на один год
Фото: hcsalavat.ru

«Салават Юлаев» подписал новый контракт с защитником Артемом Сергеевым.

Срок соглашения хоккеиста с уфимским клубом рассчитан на один год.

В минувшем сезоне 26-летний Сергеев набрал 12 (6+6) очков в 57 матчах регулярного чемпионата при показателе полезности «+5».

В 17 играх плей-офф отметился 3 (1+2) баллами при полезности «+4».

На игрока также претендовал питерский СКА. Спортивный директор уфимского клуба Василий Чижов прокомментировал продление игрока:

— В прошлом сезоне Артем в нашей команде вышел на новый качественный уровень. Он здорово прибавил в игре. Соответственно, получил доверие тренерского штаба и много игрового времени. Уверенно отыграл в плей-офф. Рады, что Сергеев с нами. Рассчитываем, что и в этом сезоне он займет для себя роль одного из основных защитников, — сообщается на официальном сайте «Салавата Юлаева».

СпортХоккей Башкортостан
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