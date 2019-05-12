В Ростовской области при взрыве газа в жилом доме погибли два человека

Два человека погибли и двое пострадали в результате взрыва бытового газа в двухэтажном доме на улице Ленина в Каменском районе Ростовской области.

В пресс-службе ГУ МЧС по региону сообщили, что информация о ЧП поступила в 00:30 по московскому времени. Инцидент произошел в поселке Чистоозерный.

В результате взрыва газа девочка 2010 года рождения скончался в карете скорой помощи, другой погибший находится под завалами. После взрыва произошло обрушение кровли на площади 50 кв. м.

Всего эвакуировано 12 человек, пострадавшие доставлены в Центральную городскую больницу Каменска-Шахтинского. Полиция начала проверку.

В пресс-службе МЧС также рассказали, что существует угроза обрушения здания, передает ТАСС.



Напомним, что в конце марта в Казани в многоквартирном жилом доме произошел взрыв бытового газа и пожар. Мужчина, пострадавший при взрыве, скончался позднее в больнице.

