Общественники предложили установить минимальную розничную цену пива в 75 рублей за литр

Общественная организация «Опора России» предложила задать минимальную розничную цену на пивоваренную продукцию на уровне 75 рублей за литр. Соответствующее письмо направлено министру финансов РФ Антону Силуанову.

Согласно инициативе, общественники считают, что в России нужно ввести понятие «базовая ставка акциза», установив ее не выше действующей – 21 рубль за литр пива. Таким образом для пивоваров, выпускающих не более 1 млн дал продукции в год, предполагается установить в размере 0,7 от базовой ставки – 14,7 рубля.

Также для тех, кто производит до 150 тысяч дал в год, «Опора России» просит снизить акциз до 0,5 от ставки — до 10,5 рубля за литр, передает «Коммерсант».

Общественники поясняют, что малый и средний бизнес без подобной поддержки просто не сможет конкурировать с крупными пивоваренными компаниями.

Напомним, ранее Национальный союз производителей ячменя, солода, хмеля и пивобезалкогольной продукции выступил с инициативой, согласной которой минимальная розничная цена на пиво должна начинаться от 35 рублей за бутылку 0,5 л.