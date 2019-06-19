Источник: в Башкирии вынужденно сел самолет с французами, летевшими из Казани с Red Bull Air Race
В Башкирии совершил вынужденную посадку легкомоторный самолет J-430.
По данным ГУ МЧС России по Республике Башкортостан, инцидент произошел на границе Татышлинского района в 17 км от города Янаул. На место выехали силы и средства МЧС России, сотрудники полиции и медики.
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19 июня 2019 года в 14:00 в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан от диспетчера Приволжского авиационного координационного центра поиска и спасания г. Самара поступило сообщение о вынужденном приземлении легкомоторного самолета J-430 на границе Татышлинского района (в 17 км от г. Янаул) и в 4 км. от н.п Куеда (Пермский край). На место выехали силы и средства МЧС России в количестве 2 единиц техники и 6 человек личного состава, сотрудники полиции и медики. В 15:25 легкомоторный самолет обнаружен в поле, на борту находилось 2 человека, погибших и пострадавших нет, авиационное судно не пострадало. По предварительной информации самолет совершил вынужденную посадку, из-за низкого давления масла в двигателе самолета. Давление упало в результате повреждения радиатора. Для информации: Jabiru J430 — легкомоторный многоцелевой летательный аппарат, выпускаемый австралийскими инженерами из компании «Jabiru Aircraft» с 2004 года.
В 15.25 по местному времени (13.25 по московскому) легкомоторный самолет был обнаружен в поле. На его борту находилось 2 человека. Погибших и пострадавших нет, авиационное судно не пострадало.
По предварительной информации, самолет совершил вынужденную посадку из-за низкого давления масла в двигателе самолета.
Как сообщает источник «Реального времени», на борту находилось два гражданина Франции. По его информации, они возвращались с соревнований Red Bull Air Race в Казани и направлялись в Екатеринбург.
Напомним, что 16 июня в Казани завершился последний российский этап Red Bull Air Race. Победителем этапа стал японец Есихидэ Муроя.
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