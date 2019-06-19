Источник: в Башкирии вынужденно сел самолет с французами, летевшими из Казани с Red Bull Air Race

Фото: ГУ МЧС России по Республике Башкортостан

В Башкирии совершил вынужденную посадку легкомоторный самолет J-430.

По данным ГУ МЧС России по Республике Башкортостан, инцидент произошел на границе Татышлинского района в 17 км от города Янаул. На место выехали силы и средства МЧС России, сотрудники полиции и медики.

В 15.25 по местному времени (13.25 по московскому) легкомоторный самолет был обнаружен в поле. На его борту находилось 2 человека. Погибших и пострадавших нет, авиационное судно не пострадало.

По предварительной информации, самолет совершил вынужденную посадку из-за низкого давления масла в двигателе самолета.

Как сообщает источник «Реального времени», на борту находилось два гражданина Франции. По его информации, они возвращались с соревнований Red Bull Air Race в Казани и направлялись в Екатеринбург.



Напомним, что 16 июня в Казани завершился последний российский этап Red Bull Air Race. Победителем этапа стал японец Есихидэ Муроя.

